Dentro per un soffio. Daniel Holgado con il tredicesimo tempo (stessa posizione del turno mattutino) resta nella top 14, ma conferma il ritardo dai migliori: Masiá velocissimo al mattino e ancora davanti a tutti a fine giornata, Sasaki, sempre veloce, l’unico a tenere il passo del pilota del team Leopard. Lo spagnolo e il giapponese lo incalzano in classifica, Jaume viene dal secondo posto di Barcellona e, nonostante guidi una Honda che fatica a contrastare la velocità delle Ktm, riesce a restare agganciato alla speranza di lottare per il titolo. Anche perché il leader del campionato sta attraversando un momento difficile. Non vince dal GP del Mugello, in un certo senso vive di rendita dopo un avvio di campionato esaltante, ma il suo vantaggio va assottigliandosi di gara in gara. In Catalogna il pilota del team Tech3 ha chiuso con uno zero pesante che ha ridotto a 13 lunghezza il suo vantaggio in classifica.

Nepa migliore degli italiani, Fenati in top ten

Oltretutto Holgado deve fare i conti sistematicamente anche con Oncu (terzo nella prima giornata di prove a Misano), l’esordiente Alonso, spettacolare vincitore dell’ultimo gran premio, e Ortolá, che tra alti e bassi occupa il quinto posto nel mondiale. Migliore degli italiani, Stefano Nepa, settimo, Romano Fenati ancora una volta ha centrato la top ten in prova (peccato raccolga di meno in gara il marchigiano), mentre Riccardo Rossi, diciassettesimo al mattino, ha chiuso due posizioni più indietro la sua giornata.