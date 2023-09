Rea comanda nel venerdì di Magny-Cours, poi Rinaldi e Gerloff. Razgatlioglu (4º) e Bautista (6º) bene sul passo. In Top 10 anche Petrucci, che però deve fermarsi per un guasto tecnico. Il round di Francia è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

La Superbike rientra dalla pausa estiva con il tradizionale round francese di Magny-Cours. Il nono appuntamento stagionale si apre nel segno di Jonathan Rea, fresco di firma con Yamaha per il 2024 e rapido con la sua Kawasaki fin dalla mattina. Il suo crono di 1'36"900, siglato nei primi minuti della FP1, è resistito fino a fine giornata e gli ha permesso di precedere Michael Ruben Rinaldi e Garrett Gerloff, anch'essi sotto il muro del 1'37". Molto convincente il venerdì di Toprak Razgatlioglu, quarto nel combinato delle due sessioni, ma capace di martellare diversi giri sul passo del 37" basso. Alle sue spalle ecco il compagno di squadra Andrea Locatelli e Alvaro Bautista, a sua volta solido sul ritmo gara: la sensazione è che i Tre Moschettieri siano i piloti da battere anche questo weekend.

In Top 10 anche Petrucci. 11° Bassani, vittima di una caduta

In top-10 compaiono Alex Lowes, Scott Redding, un Remy Gardner in crescita e Danilo Petrucci, che in mattinata ha perso venti minuti di sessione per un problema tecnico. Axel Bassani è subito dietro di lui in undicesima posizione, vittima di una brutta caduta in FP1 senza gravi conseguenze. Diciottesimo Lorenzo Baldassarri.