Jorge Martin conquista a Misano la sua terza vittoria stagionale nella Sprint: "Ho fatto un ritmo altissimo, ma Bezzecchi mi ha spaventato. Abbiamo trovato l'equilibrio per andare forte. L'obiettivo era il podio, abbiamo vinto. Il record? Grazie anche a Pedrosa...". Il GP di San Marino e della Riviera di Rimini è da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

"Abbiamo trovato l'equilibrio per andare forte"

"Cercavo di staccare Marco, che era molto veloce. Ho fatto un ritmo altissimo, ho spinto tutte le curve e ho fatto la differenza. Non abbiamo toccato la moto, mi sono trovato bene. Abbiamo trovato l'equilibrio per andare forte. Prima delle qualifiche ero tranquillo, anche se non ero convinto della Soft. Dopo la pole è andata meglio. In griglia ero tranquillo, sapevo che dovevo partire bene e fare un bel ritmo. Bezzecchi mi ha un po' spaventato, ma non volevo fare errori. L'obiettivo era il podio, abbiamo vinto quindi è andata anche meglio. Da qualche gara andavo più forte in qualifica, ma più per episodi che per mancanza di velocità. Sembra che dobbiamo fare setup diversi tra gara e qualifiche. Il record? E' stato complicato, ho messo a posto tutto e devo ringraziare Pedrosa che avevo davanti e mi ha mostrato la strada".