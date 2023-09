Toprak Razgatlioglu lotta con Rinaldi e vince Gara 1 a Magny-Cours, Rea completa il podio. Quinto Petrucci, a Bautista si spegne la moto: chiude 10°. Domani gara-2 in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Si dice che la fortuna giri e forse è proprio quello che è successo a Magny-Cours a favore di Toprak Razgatlioglu. Questa volta è stato Alvaro Bautista ad essere colpito da un problema tecnico che gli ha impedito di lottare per la vittoria, dopo lo scoppio della gomma che aveva privato il turco la vittoria di Gara 2 a Most. Uno a uno e palla al centro nei confronti della sorte, quindi, con Razgatlioglu che conquista il successo in Gara 1 sulla sua pista preferita. Eppure la sua gara non è stata facile, complicata da un Michael Ruben Rinaldi versione extralusso che ha fatto valere il feeling con il tracciato francese. Il riminese ha dato filo da torcere a Toprak, attaccandolo con vigore alla curva Imola e resistendo in testa per diversi giri.

Nelle fasi finali Razgatlioglu gli ha restituito il favore ed è scappato, ma ciò nulla toglie alla prestazione di Rinaldi. A completare il podio è stato Jonathan Rea, mentre il poleman a sorpresa Garrett Gerloff ha concluso quarto. Dopo una partenza non semplice, Danilo Petrucci ha rimontato fino al quinto posto chiudendo davanti ad

Andrea Locatelli, scattato decimo per una penalità nata in Superpole. Subito alle loro spalle Scott Redding, mentre alcuni problemi tecnici hanno rallentato Alex Lowes, che ha chiuso ottavo dopo essere stato quarto per quasi tutta la gara. Nono Philipp Oettl, mentre Bautista è risalito fino alla decima posizione con un passo furioso e il giro veloce di gara. Gara incolore per Axel Bassani, diciassettesimo in un weekend complicato dalla caduta in FP1; caduto Lorenzo Baldassarri.