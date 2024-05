Quinto appuntamento stagionale per la MotoGP, che nel weekend dal 10 al 12 maggio scenderà in pista a Le Mans, in Francia. Si parte venerdì con le FP1 e le pre-qualifiche (alle 15). Sabato il consueto spettacolo con un programma ricco di impegni: alle 10:10 le FP2, alle 10:50 le qualifiche e alle 15 la Sprint Race. Domenica le gare con Moto3 (alle 11) e Moto2 (alle 12:15) che anticiperanno la MotoGP alle 14. Tutto da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Terza tappa europea per il Motomondiale che sbarca sul leggendario circuito di Le Mans per il Gran Premio di Francia. Il programma della tappa francese, su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW, inizia giovedì alle 16 con le parole dei piloti, mentre venerdì si scende in pista con le prime sessioni di prove libere delle tre classi a partire dalle 8:55. Sabato alle 10:45 le qualifiche di MotoGP, mentre alle 14:55 si assegnano i primi punti del weekend con la Sprint. Domenica le gare: alle 11 il via della Moto3 e alle 12:15 la Moto2, mentre alle 14 semaforo verde per la MotoGP. Come di consueto, il racconto è affidato a Guido Meda e Mauro Sanchini, mentre Vera Spadini conduce gli approfondimenti di pre e post gara. A Le Mans tornerà anche la Moto E, con Race 1 e Race 2 rispettivamente alle 12.10 e 17 (differita) di sabato.