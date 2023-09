Bagnaia descrive così il suo 3° posto nel GP San Marino: "E' stato difficile. Ho provato a passare Martin, ma ne aveva di più e nel seguirlo la pressione davanti è andata alle stelle". Pecco non era al meglio a 7 giorni dall'incidente di Barcellona: "Non potendo più usare le gambe, ho inziato a guidare solo con le braccia e alla fine ero stanco. Sono molto orgoglioso delle persone che mi hanno aiutato". Poi sui test di lunedì: "Me ne starò tranquillo. Per fortuna non ho troppe cose da provare, meglio riposarsi…"