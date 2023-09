Da Ducati a Honda, le ipotesi di Marquez per il 2024

Il futuro di Marc Marquez continua a tenere banco, col pilota spagnolo che ha davanti a sé tre scenari per il 2024: restare in Honda o andare in Ducati, con Gresini e Pramac tra le ipotesi. Da escludere invece un anno sabbatico, scartato dallo stesso otto volte campione del mondo. La decisione dovrebbe arrivare tra il Gran Premio dell'India e quello del Giappone

Le opzioni per Marc Marquez non si contano più: il grande tema del mercato piloti è ormai da settimane il futuro dell’otto volte campione del mondo, che non disdegna di giocare a indovinello con i media, spesso con l’intento di confondere le cose. In realtà le piste percorribili restano tre. Il ritorno di fiamma della KTM, rilanciato dalla stampa spagnola, non pare credibile, dato che la casa austriaca ha già problemi a trovare una moto per Pedro Acosta. Da escludere anche l’anno sabbatico, citato e scartato dallo stesso Marquez. A questo punto, le ipotesi più accreditate sono la permanenza in Honda, nonostante il pilota spagnolo non sia rimasto per nulla soddisfatto dai test di Misano, oppure un passaggio in Ducati. Una possibilità che si è fatta strada da tempo, ma gli scenari sono in evoluzione, perché le selle a disposizione sono più di una.

Marquez in Ducati? Oltre a Gresini c'è l'ipotesi Pramac

Il team Gresini sta lavorando da settimane per portare a casa Marc, che ritroverebbe nel box suo fratello Alex. Contestualmente, non si può escludere il passaggio al team Pramac, visto che il contratto con Morbidelli non è stato ancora finalizzato. In questo caso lo spagnolo correrebbe con la moto ufficiale, previo accordo con i vertici Ducati per un progetto più articolato, che vada oltre un semplice contratto annuale. Marquez ha dichiarato che deciderà del suo futuro tra i Gran Premi di India e Giappone, sempre che non cambi idea come fatto spesso negli ultimi giorni…