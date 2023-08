La MotoGP si ferma per la pausa estiva, ma il mercato piloti va avanti. La Yamaha ha deciso di puntare su Alex Rins per sostituire Franco Morbidelli, come comunicato ufficialmente dalla casa giapponese. Questa decisione potrebbe provocare un effetto domino: Zarco prenderebbe il posto dello spagnolo nel team LCR Honda, mentre Morbidelli potrebbe scegliere il progetto del team Mooney VR46. Ma non finisce qui...

LA YAMAHA VUOLE PUNTARE SU ALEX RINS