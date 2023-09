La situazione in India si sta normalizzando . I timori che restano sono quelli che riguardano i visti sul passaporto di alcuni lavoratori del paddock . Le procedure di rilascio, che fino a ieri erano totalmente ingolfate, hanno cominciato finalmente a sbrogliarsi e pare proprio che anche gli ultimi partenti riescano ad arrivare al Buddah Circuit entro giovedì . Due voci autorevoli hanno invece spazzato i dubbi sulla pista , che da undici anni non ospita un evento motoristico. Nella mattinata indiana Davide Tardozzi , team manager Ducati , ha percorso la pista sia a piedi che in scooter rimanendone entusiasta. " È un bellissimo disegno - ci ha detto - Una pista con passaggi favolosi e curve in contropendenza . Devo dire che anche l’asfalto mi è parso in buonissime condizioni".

Capirossi: "Pista ok, normale venga omologata giovedì"

Anche Loris Capirossi è soddisfatto del lavoro e lo fa capire prima di tutto con la passione del pilota che vorrebbe correrci sopra. "L’ho fatta in moto ed è un pista pazzesca, meravigliosa. Secondo me ai piloti piacerà". Sul fatto che non sia stata ancora omologata Capirossi spiega: "E' normalissimo. Tutte le piste del mondo vengono omologate il giovedì sera e la domenica dopo il GP perdono la loro omologazione. Tutte, nessuna esclusa. È la procedura, per dare più tempo possibile per le eventuali modifiche richieste dai nostri standard e per poterle modificare per l’anno successivo nel caso in cui emergessero nuove esigenze di sicurezza".