In corso la prima gara della MotoGP nella storia del Buddh International Circuit. Cielo nuvoloso sopra la pista, ma per adesso niente pioggia. Tutti i piloti stanno girando con la soft, scongiurato quindi il pericolo di degrado nella gomma negli ultimi giri. Il GP India è in diretta tv adesso su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. In Moto3 vittoria di Masia, in Moto2 successo di Acosta davanti ad Arbolino

