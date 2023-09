Jorge Martin è stato subito competitivo sul circuito indiano, con il 2° miglior crono nel venerdì di Libere: "Sono andato forte anche se ho sofferto molto il caldo: a un certo punto, per via di un blackout ai box, non avevo il ventilatore...", le sue parole a Sky Sport. Poi sulla guida sul nuovo tracciato: "La pista è bellissima ma ci sono tante buche: la Desmosedici sembra un cavallo, mi devo muovere tanto affinché la moto stia ferma..."

