Collin Veijer firma il miglior tempo nel venerdì di prove libere di Moto3 in India. Dietro di lui Jaume Masia e Stefano Nepa. Ancora in difficoltà il leader del Mondiale Daniel Holgado, soltanto 13°

Ci sono almeno due, se non tre, pericoli per Daniel Holgado, il leader del campionato di Moto3 che non vince da sei gare e viene da due zeri consecutivi. Il primo è rappresentato da Collin Veijer, il giovane debuttante olandese lanciato nella mischia quest’anno dal team Liqui Moly Husqvarna che ha segnato il miglior tempo alla fine del primo giorno di prove sul nuovo circuito Buddh International. Il secondo porta il nome di Jaume Masia, che sta scalando velocemente la classifica per riacciuffare il pilota del team Ktm Red Bull Tech3 e oggi ha firmato il secondo migoior cronologico. Il terzo potrebbe essere Stefano Nepa, terzo miglior tempo per lui, o forse David Alonso, il giovane colombiano che sembra non aver perso l’abbrivio dei tre successi nelle ultime quattro gare.

Continua la crisi di Daniel Holgado

"Dovremo calmarlo un po’", spiegava divertito il suo talent scout, nonché proprietario del team Gas Gas, Jorge Martinez, dopo la vittoria di Misano. Per ora David va dritto per la sua strada e non sembra aver voglia di accarezzare i freni. Holgado ha invece sfiorato una brutta figura, rischiando di restare fuori dai tempi che decidono l’ingresso alla Q2 di sabato. Se l’è cavata con una tredicesima posizione che certifica il momento difficile, ma è persino caduto malamente all’ultimo giro. Alle sue spalle c’è il neo papà Romano Fenati; davanti per ora ci sono Oncu (decimo, non ancora al meglio a quanto pare, tra le curve del tracciato indiano), Bertelle (nono), Sasaki (settimo) suo diretto inseguitore in campionato, il brasiliano Moreira (sesto), quindi Riccardo Rossi, scivolato al pomeriggio, primo di firmare un incoraggiante quinto posto.