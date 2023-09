Un emozionato Bezzecchi ha dedicato la pole position nel GP India, la sua 4^ in carriera in top class, a Filippo Momesso, amico e collega del Campionato Italiano Velocità morto nella sua casa di Trento a soli 24 anni: "Sono stati giorni difficili, perché un caro amico con cui sono cresciuto (hanno corso insieme nelle minimoto, ndr) non c’è più. Filippo era veramente speciale per me, voglio dedicare un pensiero a lui e alla famiglia", ha detto il Bez dopo le qualifiche

