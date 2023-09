Bene ma non benissimo, a conti fatti, però, un secondo posto utile in prospettiva gara e classifica. Pedro Acosta scatterà col secondo tempo, beffato dall’inglese Dixon all’ultimo giro. Trentadue millesimi soltanto di scarto tra loro due, ma per il leader del Mondiale, dovesse asciugarsi la pista domenica, la gara sarà quasi una passeggiata. L'inglese non è al top, ha faticato a entrare in Q2, ha sfruttato la condizione di bagnato per lui più congeniali. Chiude la prima fila Sergio Garcia, prima volta davanti, ma in ombra nella parte iniziale della stagione (come altri piloti arrivati dalla Moto3). La seconda fila non sembra molto più minacciosa: Van De Goorbergh scatterà col quarto tempo, di fianco a Darryn Binder e Alonso Lopez che, a dispetto di un incoraggiante sesto tempo, ha brillato poco in prova. Quindi Tony Arbolino, settimo e frenato dalla pioggia in qualifica. In prova il pilota di Marc Vds è andato meglio, in altre condizioni avrebbe potuto giocarsi quantomeno un posto in prima fila. Con il sole (mai certo a queste latitudini) domenica sarà gara di rimonta e per quanto visto venerdì, si spera di rivedere l’Arbolino di inizio campionato. La sfida al vertice, in caso contrario, potrebbe allargare il divario tra lui e Acosta. Decimo Celestino Vietti.