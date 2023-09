Ottava pole position della sua carriera (la quarta quest'anno) per Masia, ma la sorpresa della giornata è il secondo posto di Matteo Bertelle. Terzo Sasaki, soltanto 19° Holgado, leader del Mondiale. Domenica il Gran Premio di Moto3 è in programma alle 9, in diretta su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

Mancava solo la pioggia, dopo un giorno e mezzo di sole e asfalto asciutto. È arrivata puntuale per le qualifiche, momento peggiore non poteva esserci. In Moto3 ha messo in crisi più di un pilota (vedi Alonso, tra i più giovani e meno esperti del campionato), tranne Masia, che sulla pioggia sa cavarsela bene come ha dimostrato firmando l’ottava pole position della sua carriera, la quarta quest’anno. In India è andato forte subito da venerdì, l’ha ribadito sabato sotto l’acqua. Se il pilota di Leopard è una conferma Matteo Bertelle con il secondo posto è la vera sorpresa della giornata, prima volta in prima fila per il giovane pilota di Snipers, squadra che si è persa in compenso Fenati infortunato venerdì (la caduta di ieri sembrava a un primo tempo meno grave per il piede sinistro che invece ha riportato delle microfratture che lo obbligheranno a saltare anche il Giappone). Bertelle se l’è giocata per tutto il turno di qualifica, firmando il giro decisivo proprio all’ultimo minuto (con uno scarto di 41 millesimi sul terzo qualificato).