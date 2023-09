Come sarebbe andata se non avessero fermato la gara al primo via? Cosa sarebbe successo se Garcia non l’avesse rallentato al primo giro? Domande che Tony Arbolino dovrà per forza porsi, o forse no per non guastarsi il ritorno sul podio dopo sei gare a bocca asciutta. Dovendo scegliere il cruccio maggiore, la prima partenza è la migliore occasione persa: un sorpasso magistrale all’esterno (partiva dalla terza fila), Acosta meno esplosivo e Tony che va in testa alla corsa in cinque curve. Ma l’incidente alle loro spalle, innescato da Alcoba, ha fatto scattare la bandiera rossa. Al secondo via Tony s’è buttato all’interno uscendo dal gruppo in terza posizione alla spalle di un Garcia arcigno. Tony l’ha passato, lo spagnolo ha risposto, Acosta scappava via. Quando Arbolino ha liquidato il pilota di Pons, Pedro s’era già messo in tasca un secondo abbondante di vantaggio. La gara s’è decisa lì. Arbolino ha cercato di recuperare ma il passo del pilota Ktm era migliore, Arbolino non ha più guadagnato nulla, alla fine s’è preso tre secondi e mezzo di distacco. Fine dei giochi.