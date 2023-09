Dopo la Sprint dominata da Jorge Martin la MotoGP si prepara a un'altra grande domenica su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW: alle 12 scatta il Gran Premio d'India con Bezzecchi, autore di una gran rimonta ieri da ultimo a quinto, in pole davanti a Martin e Bagnaia. Ma prima tocca alla Moto3 (alle 9) e alla Moto2 (alle 10.15)

Martin è nel suo miglior momento della stagione, come lui stesso lo definisce il più "dolce". È lui il dominatore della prima Sprint sula pista Indiana di Buddh, partita in ritardo di un'ora e mezza per avere il tempo di poterla asciugare artificialmente per motivi di sicurezza. Subito fuori Marini, che in una caduta iniziale (nella quale purtroppo ha riportato la rottura della clavicola sinistra) ha colpito Bazzecchi all'ingresso della prima curva. Bez che ha magicamente rimontato negli 11 giri previsti dalla gara corta a suon di giri veloci. Martin è stato sempre lì davanti con un passo super e un vantaggio di quasi due secondi su Bagnaia. Che nonostante non si sia presentato col miglior assetto possibile ha conquistato il podio davanti a Marc Marquez, terzo e mai cosi incisivo negli ultimi mesi con una prestazione inattesa.