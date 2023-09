Torna subito in pista il WorldSBK. Dopo Aragon va in scena questo weekend il penultimo round nella bellissima Portimao, prima del gran finale a Jerez. In Superbike prosegue la rincorsa di Razgatlioglu a Bautista e alla Ducati per arrivare a giocarsi il titolo in Spagna. In Supersport match point per Nicolo’ Bulega, a un passo dal Mondiale. Tutto il weekend LIVE su Sky Sport MotoGP: per la Superbike gara 1 e gara 2 sabato e domenica alle 15, superpole race sabato alle 12

Bautista tra i più vincenti di sempre in Superbike

Bautista con la doppietta di Aragon è arrivato a 53 vittorie con la casa di Borgo Panigale, raggiungendo la leggenda Ducati “King” Carl Fogarty e salendo al terzo posto all-time. Il podio dei più vincenti della storia delle “big bikes” derivate di serie riporta: Jonathan Rea 119, Carl Fogarty 59 e quindi Alvaro Bautista 53. Comunque finirà a Portimao, la stagione del campione del mondo in carica sarà comunque da ricordare. Fino al round di Donington il pilota spagnolo aveva mancato il podio solo nella superpole race di Mandalika, gli errori e problemi tecnici negli ultimi round possono quindi essere affrontati con una certa tranquillità, consapevole della propria forza e di quella della Panigale V4R del factory team: “Il titolo non dipende al 100% da me, quindi non ci penso. Voglio solo concentrarmi su me stesso e cercare di ottenere il massimo in tutte le condizioni. Sarà un fine settimana difficile perché farà caldo. È meglio pensare alle cose importanti, al fine settimana e alla gestione di tutti e tre i giorni, che alle altre cose. Il modo migliore per godersi il momento e non sentire più la pressione. Non sono un grande fan delle combinazioni, né delle statistiche, né dei record, penso solo al presente. So che se farò del mio meglio, sarà un buon fine settimana. Alla fine, cadute o problemi tecnici fanno parte del gioco. Preferisci non averli ma è una possibilità per tutti i piloti in tutte le gare. Spero di non commettere più errori come sabato ad Aragon, ma fa parte del gioco”.