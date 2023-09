Marc Marquez ha chiuso 7° la Sprint di Motegi, in cui ha provato a duellare anche con le Ducati. "Se mi piace come moto? Quest’anno l’ho seguita tante volte (ride, ndr). E' la più completa, si vede in ogni pista - dice a Sky -. Dobbiamo imparare da loro e cercare di realizzare una moto simile oppure diversa ma in grado di fare gli stessi tempi. 6-7 decimi a giro di gap sono troppi". Attesa per l'annuncio sul futuro: l'8 volte iridato vuole correre in Gresini nel 2024, ma deve trovare una via d'uscita da Honda