Il thailandese partirà davanti a tutti a Motegi: pole e record per Chantra, con il tempo di 1:49.898. In prima fila con lui anche Ogura e Dixon, 4° Acosta, leader del campionato, 13° Arbolino, secondo in classifica a -39 dallo spagnolo. Domenica la gara in diretta alle 6.15 su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

Chantra primo con record, Ogura secondo, la Honda ringrazia. Almeno in Moto 2 il padrone di casa ritrova il sorriso (in realtà il secondo dopo la pole di Masià in Moto 3). In attesa di diradare le nubi sul suo futuro in Motogp i due piloti di Honda Idemitsu si sono fatti trovare pronti al momento giusto. Chantra non partiva dalla pole da Buriram ’22, praticamente un anno fa (era il 1° ottobre), Ogura era sparito di scena dopo l’Austria, e fin qui non ha trovato la costanza necessaria a confermarsi uno dei migliori talenti giapponesi in circolazione. Il thailandese può invece sorprendere in gara, capita di rado, ma capita. La prima fila ritrova anche Dixon (terzo tempo per lui) che in prova non aveva brillato (ma in qualifica l’inglese spesso fa meglio).