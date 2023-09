Dopo aver firmato pole e record della pista, Martin vince anche la Sprint dominando dall'inizio alla fine: "In qualifica mi sono reso conto di essere in forma, ma non mi aspettavo di fare questi giri così bassi nella Sprint, sembrava un time attack, ho dovuto spingere con questo ritmo perché Binder era sempre molto vicino". Adesso lo spagnolo è distante 8 punti da Bagnaia. Domenica 1° ottobre il GP Giappone alle 8 in diretta tv su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Sabato perfetto per Jorge Martin a Motegi. Lo spagnolo ha dominato la giornata: prima ha conquistato la pole del GP Giappone, firmando anche il nuovo record della pista in 1:43.198 (ha abbassato di quasi tre decimi il vecchio record realizzato il giorno precedente da Brad Binder con la KTM nelle pre-qualifiche, 1:43.489). Poi ha vinto con facilità la Sprint, scattando in testa dopo la partenza e concludendo la gara davanti a tutti. "Abbiamo lavorato con tanta benzina, ho sofferto a causa delle gomme, mi vedevo sesto o settimo in mattinata e non capivo perché - spiega Martin al microfono di Sky - Poi ho finito il turno e ho capito il motivo, era dovuto alle gomme usate. In qualifica mi sono reso conto di essere in forma, ma non mi aspettavo di fare questi giri così bassi nella Sprint, sembrava un time attack, ho dovuto spingere con questo ritmo perché Binder era sempre molto vicino. Adesso ho capito che la soft è la gomma migliore, spero di poter fare le stessa partenza domenica per il Gran Premio". Dopo il successo nella Sprint, adesso Martin è distante soltanto 8 punti dal leader della classifica Bagnaia (che ha chiuso la gara in terza posizione).