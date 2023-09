Martin conquista la pole del GP Giappone firmando il nuovo record della pista a Motegi (1:43.198). In prima fila anche Bagnaia (2° a +0.171) e Miller (3° a +0.353). Bezzecchi cade all'inizio delle qualifiche, riparte con una moto nuova e centra il 4° tempo (+0.426). Bene Di Giannantonio (6°). Ecco la griglia di partenza valida sia per la Sprint (oggi alle 8), sia per la gara di domani (semaforo verde alle 8): tutto in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

GLI HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE