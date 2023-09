Portimao parla spagnolo! Miglior tempo di Navarro in Supersport, sei italiani nei primi otto. Perez Gonzalez il più rapido in Supersport 300, 3° Gennai

Per la verità, escluse un paio di eccezioni, le prime posizioni della classifica combinata sono tutte per i piloti italiani: Valentin Debise è quarto, ma alle sue spalle sono emersi Stefano Manzi , Raffaele De Rosa e Federico Caricasulo . La carrellata tricolore è completata dall’ottavo tempo di Lorenzo Dalla Porta , mentre la top-10 vede anche Marcel Schroetter e Niki Tuuli .

A Portimao le c lassi Supersport parlano spagnolo . Nella middle class, infatti, è stato a sorpresa Jorge Navarro a siglare il miglior tempo nelle prove libere. Il suo 1’43”849 siglato nelle ultime fasi della FP2 gli consente di stare davanti a Yari Montella e Nicolò Bulega , coi primi tre racchiusi in soli trentaquattro millesimi.

Supersport 300, miglior tempo di Perez Gonzalez

In Supersport 300 miglior tempo in 1’55”152 per José Luis Perez Gonzalez, determinato a restare aggrappato alle residue chanches di titolo. Secondo l’ormai concreto Loris Veneman, terzo posto per il primo degli italiani Mirko Gennai. Bene Julio Garcia, quarto davanti al compagno di squadra Kevin Sabatucci. Ottavo crono per Devis Bergamini, top-10 anche per Alessandro Zanca.