Che Portimao potesse essere una pista Ducati si sapeva, viste le sue caratteristiche e lo storico dei risultati. Qualora ci fossero ancora dubbi, Alvaro Bautista ha provveduto a fugarli tutti: lo spagnolo ha conquistato il miglior tempo nelle prove libere in 1’40”476, ma soprattutto ha girato di passo sul 1’40”, ponendosi come chiaro favorito per le gare del fine settimana.

Gli altri due piloti capaci di scendere sotto il muro del 1’41” sono stati Garrett Gerloff (primo nella sessione del mattino) e Michael Ruben Rinaldi, ma entrambi per un solo giro. Rinaldi può essere un’interessante carta da podio, ma dovrà vedersela con un Jonathan Rea agguerrito e accreditato del secondo miglior ritmo gara dopo Bautista. Con il quarto tempo, il nordirlandese ha preceduto Remy Gardner e Michael Van Der Mark, poi Danilo Petrucci che ha chiuso settimo davanti ad Andrea Locatelli.

Solo nono Toprak Razgatlioglu, atteso a un weekend di battaglia per rimandare la festa mondiale di Bautista. In top-10 anche Dominique Aegerter, mentre per trovare Axel Bassani (fresco di addio a Motocorsa Racing e prossimo sposo di Kawasaki) si deve scendere in tredicesima posizione. Diciottesimo tempo per Lorenzo Baldassarri, ventesimo Gabriele Ruiu.