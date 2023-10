È stata una gara inusuale quella vista in Giappone, durante la quale la forte pioggia ha compromesso la visibilità in pista. "Con scarsa visibilità fai poco con qualsiasi moto. C'era molta acqua e se non sei primo, non vedi: già dal secondo in poi non si vede niente", afferma Marco Bezzecchi, quarto classificato a Motegi, a Sky Sport. "Poi ho avuto anche un problema con il cupolino della moto", aggiunge, "Questa cosa mi ha peggiorato, ho perso un sacco di tempo, Marquez mi ha passato per quello: perché ho rallentato di botto in due giri e ho perso un po'. Però più o meno eravamo tutti messi male come visibilità. La potenza si gestisce". Inoltre, spiega anche la difficoltà di resettare settimane di preparazione della gara a pochi secondi dal via: "Non puoi fare diversamente: speri che vada tutto liscio, speri di essere decente con elettronica e setting, speri di trovare subito un buon feeling. Sul bagnato di solito se ti senti decentemente ce la fai. Non è facile, ma è così. È stato così per tutti".