Gara dominata dal thailandese in Giappone: Chantra - autore della pole e del giro record della pista - ha vinto in Moto2 davanti a Ogura e Acosta, leader del campionato, che guadagna ancora (ora lo spagnolo è a +50) nel Mondiale su Arbolino, oggi 11°. Out Foggia

Come da copione, ha vinto Chantra davanti al compagno di squadra Ogura. Complice una partenza in salita di Pedro Acosta che ha dovuto inseguire subito dal settimo posto, la gara ha offerto poche emozioni. I due piloti di Idemitsu si sono messi davanti con un certo margine, il thailandese con due secondi di vantaggio sul giapponese. Lo spagnolo ha cercato di ricucire, ma senza forzare. Il podio era un risultato soddisfacente, in ottica campionato gli garantisce un buon bottino di punti su Arbolino. Il distacco tra loro due è salito a 50 lunghezze, Tony ha chiuso un altro brutto weekend, l’ennesimo di una stagione che ha cambiato faccia, senza una spiegazione apparentemente plausibile. Una crisi che si protrae da sette gran premi, con la parentesi indiana che aveva illuso su una possibile ripresa. Nulla è perduto ancora, mancano sei gare alla fine del campionato, ma Tony deve sbrigarsi a tornare protagonista. Oggi scattava dalla tredicesima casella, ha chiuso undicesimo una gara anonima, nel finale ha commesso pure un errore il pilota del team Marc VDS (che nel frattempo aveva perso per strada Sam Lowes, per l’ennesima caduta del britannico) che ha aperto la porta a Van Den Goorbergh.