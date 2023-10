Calma e sangue freddo. Pecco Bagnaia è imperturbabile. Sono tre i punti di vantaggio in classifica nei confronti di Jorge Martin, sono sei i Gran Premi che mancano alla fine del Mondiale, con 222 punti in palio. La strada è ancora lunga e il leader del Mondiale resta concentrato e non si scompone . La sua sicurezza nasce soprattutto dalla consapevolezza di essere forte . Nelle ultime tre gare, dopo la brutta caduta a Barcellona in cui è scampato miracolosamente a una dinamica spaventosa, Bagnaia ha sempre perso punti nei confronti di Martin. Ma un altro punto di forza di Pecco è che lui non si guarda indietro e non molla mai .

Come trarre un vantaggio dai propri errori

Lo scorso anno – quando era a 91 lunghezze di distacco da Quartararo - era stato protagonista di una rimonta impressionante. Anche se adesso è passato da cacciatore a preda, l’approccio mentale non cambia. Del resto ha sempre spinto al 100% senza mai cadere nel tranello di dover gestire. Pecco è un pilota intelligente, meticoloso, non lascia nulla al caso e studia ogni dettaglio prima di scendere in pista... Senza dimenticare la straordinaria capacità di reagire dopo una caduta e soprattutto di trarre un vantaggio anche dagli errori, come la caduta in India che ha permesso a lui e al suo team di lavorare su alcuni aspetti che non stavano funzionando. Le prossime tre gare saranno fondamentali, l’imperativo è aumentare il margine e stare sempre davanti. La MotoGP tornerà in pista dal 13 al 15 ottobre con il GP dell'Indonesia, da seguire in diretta tv su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW.