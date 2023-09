Guida alle gare extra europee, si parte dall'India

Conclusi i test di Misano, la MotoGP saluta l’Europa e si prepara alle trasferte extra europee. In totale saranno 7 i Gran Premi in giro tra Asia e Australia, nel periodo compreso dal 22 settembre al 19 novembre. Un tour che darà probabilmente la sterzata decisiva sulla lotta per il titolo, dato che poi resterà in calendario soltanto il GP finale a Valencia il 26 novembre. È importante conoscere quindi date e orari delle prossime gare, per non fare confusione con il fuso orario

TUTTE LE NOVITA' DEI TEST DI MISANO