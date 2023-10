Enea Bastianini è partito in direzione Indonesia, dove si sottoporrà alle visite mediche di routine per ottenere l'ok dei medici a tornare in moto. Il pilota di Rimini si era infortunato durante il GP di Barcellona e da allora ha saltato tre gare: Misano, India e Giappone. "Non ho grandi aspettative per questo fine settimana", afferma, "Voglio solo cercare di lavorare nel miglior modo possibile insieme alla mia squadra”. La gara della MotoGP domenica alle 9 in diretta su Sky Sport Uno

Buone notizie per la Ducati ufficiale, che ritrova Enea Bastianini dopo tre Gran Premi. Il pilota di Rimini, infatti, si sottoporrà alla visita medica giovedì 12 ottobre per ottenere l'idoneità e per poter, quindi, partecipare al weekend indonesiano . Il ducatista numero 23 aveva rimediato una frattura alla caviglia sinistra e alla mano sinistra al primo giro del GP di Barcellona e, dopo essere stato operato, ha saltato la gara di casa a Misano e le gare in India e Giappone.

"Non sono ancora al 100%, ma darò il massimo"

"Aver dovuto saltare altre gare proprio mentre stavo iniziando a sentirmi a mio agio sulla Desmosedici GP non era ciò di cui avevamo bisogno, ma dopo l’operazione era importante dedicare alcune settimane per recuperare al meglio, anche se non sono ancora al 100%", afferma il pilota. Cosa bisogna aspettarci da lui per il finale di stagione, ce lo dice Enea stesso: "Ora dovremo ripartire con calma e cercare di dedicare queste ultime gare per sistemarci e per poter essere competitivi il prima possibile". Per il Gran Premo d'Indonesia, invece: "Non ho grandi aspettative per questo fine settimana: voglio solo cercare di lavorare nel miglior modo possibile insieme alla mia squadra”.