Alle 9 scatta la gara della MotoGP in Indonesia, da seguire in diretta tv su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno e in streaming su NOW. In pole c'è Luca Marini, con lui in prima fila le Aprilia di Vinales e Aleix Espargaró. Nel warm up che ha aperto la domenica di Mandalika il più veloce è stato Vinales, seguito da Martin (2°) e Nakagami (3°). Bagnaia ha chiuso 7°, Bezzecchi 20°. In Moto2 successo di Acosta, in Moto3 vittoria di Moreira

LA GRIGLIA DI PARTENZA