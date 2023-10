Jorge Martin si è preso anche la Sprint di Mandalika, sorpassando in classifica iridata Pecco Bagnaia, ottavo. Il campione del mondo ha bisogno di cambiare l'inerzia di un Mondiale che al momento è in favore dello spagnolo. Domenica alle 9 la gara in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

Inafferrabile, Jorge Martin compie la sua rimonta e con la vittoria della sprint in Indonesia diventa il nuovo leader del mondiale di MotoGp. Oltretutto il pilota del team Prima Pramac ha cercato la vittoria senza che ce ne fosse bisogno, perché il rivale in classifica, Bagnaia, partiva dalla tredicesima posizione e perché ha forzato diversi sorpassi per arrivare davanti a tutti. Un’impresa al pari dei due piloti del team Mooney VR46 che hanno completato il podio in condizioni davvero complicate. Sia Marini, secondo, sia Bezzecchi, terzo sono arrivati in Indonesia con una clavicola fratturata ma questo non li ha fermati. Marini, che al mattino aveva conquistato una pole da record, ha rischiato anche di vincere perché sul finale si è avvicinato molto a Martin fino a una piccola sbavatura che lo ha costretto al secondo posto.

Ottima partenza per Maverick Vinales con l’Aprilia che ha condotto la gara per i primi otto giri dovendo cedere sul finale per un calo repentino delle gomme. Giornata complicata per Bagnaia che in qualifica non è riuscito a qualificarsi nel Q2 e nella sprint non è mai riuscito a prendere il ritmo. Sicuramente c’è un tema tecnico, la frenata non è più il punto forte del campione del mondo e in questo fine settimana ci sono stati problemi di elettronica, ma ora diventa necessario cambiare l’inerzia di un mondiale, che, come dice la classifica, è a favore del suo rivale Jorge Martin.