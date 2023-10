Sabato da incorniciare per Jorge Martin, che vince la Sprint e si porta in testa al Mondiale: "E' un sogno essere leader, voglio mantenere questa mentalità. Sensazione grandiosa, felice di essere davanti. La pressione non è su di me, non sono in un team ufficiale. Vincere è stato difficile, voglio concludere il weekend allo stesso modo. Ma non sarà semplice, da dietro venivano su forte"

Jorge Martin vince in Indonesia la quarta Sprint consecutiva ed effettua il sorpasso nel Mondiale, dove ora guida con 7 punti di vantaggio su Pecco Bagnaia . "Ho gestito, perché con la Soft era difficile arrivare alla fine. Ho recuperato piano piano e cominciato a sorpassare, speriamo di giocarcela anche domani perché Marini arrivava molto veloce. In qualifica ho fatto un errore da rookie, partendo sesto era complicato e avevo bisogno di una reazione. Mi sono divertito, ma negli ultimi due giri ho visto che Marini era tornato sotto. Domani sarà molto lunga . Sono leader, sono felice perché è un sogno essere primo in classifica . Ma non cambio la mentalità: lotterò e attaccherò, la pressione non è su di me perché non sono in un team factory . Spero di fare bene anche le prossime gare e aumentare il distacco".

Martin vince la Sprint a Mandalika e supera Bagnaia in testa alla classifica: lo spagnolo è il nuovo leader con 328 punti, ha un vantaggio di 7 punti su Pecco (8° al traguardo). Il pilota del team Pramac ha recuperato 69 punti in 5 gare, è in vetta al Mondiale MotoGP per la prima volta in carriera. Bezzecchi chiude la Sprint 3°, ha un distacco di 56 punti da Martin. La MotoGP torna in pista domani con il GP Indonesia, da seguire alle 9 in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW GLI HIGHLIGHTS DELLA SPRINT

"Vittoria difficile, voglio mantenere questa mentalità"

"Adesso mi trovo in testa al campionato ed è una sensazione grandiosa. Un sogno, voglio mantenere questa mentalità. Ora però sono felicissimo di stare davanti e voglio concludere il weekend nello stesso modo. Mi sento alla grande, partire dal 6° posto non è stato il massimo e non lo sarà neanche domani. Però sono riuscito a superare in una pista in cui di solito è difficile farlo, ho lottato con Binder e Quartararo e tutti quelli che mi erano davanti. Vincere è stato difficile perché Luca Marini era veloce e stava recuperando". I piloti della MotoGP torneranno in pista domenica 15 ottobre per la gara "lunga" del GP Indonesia: partenza alle 9 (ora italiana) in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW.