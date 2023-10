Un ultimo giro a Mandalika vissuto col cuore in gola: Bagnaia percorre gli ultimi chilometri in gestione, per via di una gomma davanti ormai usurata, alle sue spalle Vinales e Quartararo si fanno minacciosi. Ma alla fine Pecco riesce a tornare sul gradino più alto del podio. Rivivi il finale del GP Indonesia nel VIDEO sopra con la telecronaca di Guido Meda e Mauro Sanchini

