MotoGp

Domenica speciale per Bagnaia in Indonesia: partito dal 13° posto in griglia, Pecco riesce a vincere il GP riportandosi in testa al Mondiale, complice la caduta di Martin (lo spagnolo era solo al comando con tre secondi di vantaggio). Prima della gara Pecco era secondo a -7 da Martin, dopo il traguardo il campione del mondo è tornato in vetta alla classifica a +18 sullo spagnolo. Campionato riaperto, prossimo appuntamento in Australia dal 20 al 22 ottobre, tutto in diretta su Sky GLI HIGHLIGHTS DELLA GARA