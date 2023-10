Martin, che stava dominando il GP Indonesia, è caduto in curva 11 a 15 giri dalla fine, dopo aver perso l'anteriore: mani nei capelli e sconforto per lo spagnolo, che ha così buttato via gara e (per ora) leadership mondiale: "Sono andato un po' lungo alla 10 e, quando sono entrato alla 11, me lo aspettavo - ha detto Jorge a Sky -. Dovevo stare più attento. Mi spiace per l’errore, ero primo con quasi 3 secondi ma sono contento della velocità, nessuno mi avrebbe potuto battere"

