Vinales si è trasformato in Batman sul podio del GP Indonesia: il pilota Aprilia, per festeggiare il 2° posto, si è travestito dal noto supereroe, indossando mantello e mascherina (poi lanciati verso i meccanici prima della premiazione): "Quando Maverick è così spensierato, va ancora più forte in pista", ha commentato l'Ad Rivola in merito al costume del suo rider e alla splendida gara di Mandalika

LE PAROLE DI VINALES DOPO LA GARA