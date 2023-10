Questione di feeling. La vittoria di Bagnaia in Indonesia è la prova che il campione del mondo ha ritrovato la piena confidenza con la sua Ducati. Ci sono delle ragioni tecniche ovviamente, Bagnaia e il suo team hanno lavorato tanto sull’elettronica risolvendo i problemi patiti in qualifica e nella sprint. Ma oltre a questo, conta il reset che Bagnaia ha fatto sabato sera alla fine di una giornata complicata grazie anche alle persone che gli stanno più vicino. Il feeling ritrovato in Indonesia è quello smarrito dopo l’orribile incidente di Barcellona quando il pilota della Ducati è stato investito dalla moto di Binder. Non sembra un caso che la rimonta in classifica di Martin sia iniziata proprio dalla ripartenza della gara, con Bagnaia assente dalla griglia. È come se in quel momento, consapevole di poter riaprire il Mondiale, il pilota spagnolo abbia cambiato passo. Non è solo questo, Martin è cresciuto tecnicamente e nella gestione della gara ma è evidente che la possibilità di riaprire il Mondiale è stata una motivazione pazzesca. La domanda è se, con questa scivolata l’inerzia cambierà tra Pecco e Jorge; la sensazione è che da ora in poi vivremo una sfida meravigliosa con due piloti velocissimi, entrambi sì con un grande feeling con la Ducati.