Bezzecchi: "Phillip Island pista che mi piace"

La MotoGP sbarca a Phillip Island e in Australia Marco Bezzecchi vuole dare continuità dopo i buoni risultati in Indonesia post infortunio alla clavicola: "Teniamo i denti stretti, facciamo il massimo per recuperare". Il compagno di scuderia Luca Marini: "Non sarà facile, perché rispetto all'ultima gara cambia tutto". Il weekend dell'Australia in diretta su Sky Sport Uno, sul canale 208 e in streaming su NOW

Dopo il bel fine settimana in Indonesia (terzo nella Sprint, quinto in gara), "a Phillip Island, le cose dovrebbero andare meglio - è l'auspicio di Marco Bezzecchi - La pista è veloce, ma non ci sono gradi staccate, il punto dove, a livello fisico, soffro di più" alla clavicola operata di recente. "Teniamo i denti stretti, facciamo il massimo per recuperare e riposare in vista della gara. Il tracciato è uno dei miei favoriti in assoluto e l'anno scorso sono stato davvero molto veloce con una gara solidissima" ricorda il pilota riminese del Team Mooney VR46, terzo nel mondiale con 283 punti.

Marini: "Rispetto all'Indonesia cambia tutto"

In Australia si aspetta di vivere "un weekend sempre meraviglioso, sia dal punto di vista puramente sportivo che non" Luca Marini, anche lui ancora convalescente. "Arrivo con questo spirito: non sarà facile, rispetto all'Indonesia cambia tutto: gomme, layout, temperature. Ma sono sicuro che le Ducati potranno dire la loro", aggiunge Luca, reduce dalla prima pole della carriera in MotoGP.