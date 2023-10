Come ampiamente anticipato dalle previsioni meteo, il vento e la pioggia non stanno dando tregua ai piloti a Phillip Island. La gara della Moto3 si è svolta sul bagnato, con la vittoria di Oncu. La Moto2 è stata interrotta definitvamente per bandiera rossa dopo due terzi di gara, il successo è andato a Tony Arbolino. La Sprint della MotoGP scatta alle 4 sui canali Sky (Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP) e in streaming su NOW, ma le condizioni meteo sembrano poter subire un ulteriore peggioramento

