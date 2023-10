Domenica a Phillip Island è previsto un peggioramento delle condizioni meteo, con pioggia e raffiche di vento fino a 70 chilometri orari: per questo Dorna ha deciso di rivedere il programma del weekend, anticipando la gara lunga della MotoGP alle 6:10 di sabato 21 ottobre. La Sprint si correrà invece domenica 22 ottobre alle 5. Il GP Australia è in diretta sui canali Sky e in streaming su NOW

