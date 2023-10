Paolo Ciabatti, direttore sportivo Ducati, mette a tacere le voci di una possibile disparità di trattamento tra Bagnaia e Martin: "Sono due piloti ufficiali, hanno entrambi il massimo supporto da Ducati, le loro moto sono identiche e hanno esattamente lo stesso tipo di pacchetto tecnico, quindi si stanno giocando il titolo con le stesse possibilità. Ci sarà chi non ci crede, ma non importa, vinca il migliore". Domenica la gara MotoGP alle 5 in diretta su Sky e in streaming su NOW

GP AUSTRALIA, LE PROVE LIBERE LIVE