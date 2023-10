la classifica

Dopo aver dominato la gara in Australia per 26 giri, Martin perde 4 posizioni all'ultimo giro a causa del degrado della gomma soft e chiude 5°. Ne approfitta Bagnaia, che nel finale risale fino alla seconda posizione e guadagna altri 9 punti in classifica sullo spagnolo: Pecco consolida così il primato, ora è a +27 sul rivale del team Pramac. Domenica 22 ottobre la Sprint di Phillip Island alle 4 in diretta tv sui canali Sky (Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP) e in streaming su NOW GLI HIGHLIGHTS DELLA GARA