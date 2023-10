Gomma soft o gomma media ? Jorge Martin per la gara di Phillip Island ha optato a sorpresa per la prima. Una scelta che ha pagato per 26 dei 27 giri previsti , prima che il pilota spagnolo, fino a quel momento dominatore assoluto del Gran Premio, venisse sorpassato all'ultimo dal gruppo degli immediati inseguitori . Prima dal compagno di box Johann Zarco , poi dal rivale per il titolo Bagnaia e, infine, da Fabio Di Giannantonio e Brad Binder . Una vittoria sfumata quasi sul traguardo e, soprattutto, un'altra inattesa sconfitta in ottica Mondiale, con la vetta che per lo spagnolo è ora lontana 27 punti.

"Strategia? Forse mi è mancato qualcuno che mi dicesse 'no'"

A Sky Sport Martin ha analizzato il tema del giorno a Phillip Island, l'usura dei suoi pneumatici. "A posteriori è facile parlare - ha esordito in diretta a 'Paddock Live Show' su Sky -. Ho fatto una bella gara, ho guidato pulito e ho creato un distacco. Poi, a un certo punto, la gomma è finita e mi hanno preso". Stuzzicato se per caso avesse dovuto 'forzare' la scelta della strategia col suo team, Martin ha risposto così: "Non ho dovuto forzare niente. Forse mi è mancato questo, qualcuno che mi dicesse 'Non si può fare'. Ma in queste decisioni siamo da soli e abbiamo fatto quello che pensavamo fosse giusto. Quando ho capito che non ce l'avrei fatta? A sei giri dalla fine. E' stata la decisione sbagliata, ma mi servirà per il futuro: l’anno prossimo non mi succederà più".