Sprint Race in sofferenza a Buriram per Marco Bezzecchi, ancora non al 100% dopo l'operazione alla clavicola pre-Indonesia. "Fisicamente ho fatto un po' fatica, soprattutto da metà in poi, con la spalla - ha spiegato a Sky il 'Bez' dopo il 6° posto al traguardo -. Ma anche prima non ero velocissimo. Gara lunga? Non sarà facile, ma è l’ultimo sforzo. Cercherò di fare il massimo..."

