In corso la gara della MotoGP in Thailandia, da seguire in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. Martin è scattato dalla pole, Bagnaia sta provando a rimontare per difendere i 18 punti di vantaggio in classifica. Cielo nuvoloso sopra Buriram, in caso di pioggia assisteremo alla procedura flag-to-flag: i piloti potranno tornare ai box per passare alla moto con assetto da bagnato. In Moto3 vittoria di Alonso, in Moto2 successo di Aldeguer

LA CLASSIFICA PILOTI