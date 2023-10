a jerez

Il primo giorno di test Superbike a Jerez in chiave 2024 ha segnato il ritorno in pista di Andrea Iannone dopo la lunga squalifica per doping. Il pilota abruzzese, che l'anno prossimo correrà con la Ducati del team Go Eleven, ha completato 26 giri sfoggiando anche un casco speciale per l'occasione. Il suo miglior crono? 1:41.922, 15° assoluto a due secondi dal leader di giornata Remy Gardner. Ecco le immagini del rientro di 'The Maniac' IL VIDEO DEI TEST DI IANNONE - L'INTERVISTA A SKY