Tanti caschi rossi e un 7° tempo nel venerdì di Sepang che fanno sorridere Fabio Quartararo . Il francese ha anche ammesso di essersi un po' arrabbiato con il compagno F ranco Morbidelli per un' incomprensione in curva che lo ha danneggiato e rallentato. "Ma fortunatamente siamo entrambi in Q2", ha poi sorriso 'El diablo'.

"Buon feeling su questa pista, e non capisco il perché..."

"Eravamo veramente al limite, ma sono molto contento di questa giornata. Il mio passo con le gomme usate è buono, serve un piccolo step ma sono felice. Non so perché in un circuito del genere siamo andati bene, come in India. Ho avuto un feeling buono, anche se in frenata non mi sentivo benissimo. A parte Marquez e Martin, siamo a un paio di decimi dal terzo. Mi sono un po' arrabbiato con Morbidelli, era un po' un mezzo di una curva, una delle più veloci del circuito. Mi spiace, ma quando siamo in moto capita di arrabbiarsi. La cosa importante è che entrambi siamo andati in Q2".