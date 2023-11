A Sepang è l'ora del GP Malesia della top class, LIVE alle 8 sui canali Sky (Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP) e in streaming su NOW. Bagnaia scatta in pole position: alle sue spalle Martin, a -11 punti da Pecco in classifica piloti a tre gare (più due Sprint) dalla fine del Mondiale. Marini, l'accordo con la Honda è a un passo, Aldeguer dovrebbe prendere il suo posto in Mooney VR46. Acosta si laurea campione del mondo in Moto2. Vittoria di Veijer in Moto3, Farioli è 9°

LA GRIGLIA DI PARTENZA - CLASSIFICA PILOTI