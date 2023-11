Bastianini: "Giusto non prendere rischi con Pecco"

Enea Bastianini chiude al 4° posto la Sprint di Sepang, evitando negli ultimi giri la lotta con il compagno Bagnaia davanti a sé: "Pecco si sta giocando il titolo, non volevo prendere rischi, è giusto così. Sono contento della gara, mi sono ripreso, penso di poter essere competitivo nel finale di stagione. Anche io ho avuto problemi all'anteriore, dovremmo risolvere in tempo". Domenica la gara in diretta alle 8 su Sky (Sport Sport Uno e Sky Sport MotoGP) e in streaming su NOW

Un ritrovato Enea Bastianini chiude al 4° posto la Sprint di Sepang , subito dietro il compagno Pecco Bagnaia. Una gara convincente per il riminese della Ducati , che nel finale ha evitato di attaccare il campione del mondo in carica, in piena bagarre mondiale con Jorge Martin.

"Sono affogato e ora mi sono ripreso"

"Ho tenuto la testa sotto l'acqua, sono affogato e ora mi sono ripreso. Ero quasi a disagio a essere davanti all'inizio, poi ho fatto un bel ritmo e mi sono divertito. Anche io come Bagnaia sull'anteriore non mi trovavo a mio agio già dopo 5-6 giri, sembrava ci fosse un drop. Sapevo che Pecco stava giocandosi il Mondiale e non ho preso rischi. Ero contento della gara ed era giusto così. Ho avuto anche io un problema di avantreno, meno rispetto a Bagnaia. Non eravamo molto a posto, se oggi fosse stata la gara lunga sarebbe stato un problema. Dobbiamo analizzare, ma per domani dovremmo essere a posto. Quest'anno è strano, dobbiamo cambiare tante cose in ogni pista. Questa gara è un buon punto di partenza, mi sono servite le modifiche fatte sulla moto a livello di guida e penso di essere competitivo nel finale di stagione. Le voci che circolano sul mio futuro? Non so nulla, penso solo a guidare".