Martin: "Volevo vincere, ma non era la mia gara"

Altri due punticini rosicchiati . Jorge Martin accorcia il divario in classifica da Pecco Bagnaia, distante adesso 11 punti dopo la Sprint di Sepang , chiusa al 2° posto proprio davanti al campione del mondo in carica. Una gara complicata per lo spagnolo, quarto alla prima curva e con il fardello del warning preso in Thailandia per la pressione delle gomme.

"Guarderò i dati di Alex Marquez"

"E' stata una gara difficile, ero quarto dopo la prima curva e soprattutto per la pressione delle gomme e facevo fatica a guidare. La pressione era uguale a quella in Thailandia, ma è una regola senza senso perché non lascia i piloti liberi di esprimere il proprio talento. Poi ho capito come andare forte, ho ripreso Pecco e l'ho staccato, finendo secondo. Guarderemo i dati di Alex, difficile capire con la stessa moto perché sia andato così forte e cercheremo di colmare il gap. Il warning? E' uguale per tutti, bisogna più pensare alla stategia e fare la pressione. Non mi aspettavo di essere quarto dopo il primo giro, domani ci penseremo. In questi giorni sono serio, non so perché ma penso a domani e dobbiamo finire il lavoro. Mi sarebbe piaciuto vincere, ma non era la mia battaglia".